بيراميدز: نتعرض لحملة تشويه ممنهجة

رفض مسؤلو نادي بيراميدز الحملة الممنهجة التي يتعرض لها النادي وإلحاق الشائعات بالفريق على حد تعبيرهم، بهدف تعطيل مسيرة الانتصارات وتصدير أزمات للاعبين.

وفتح حسام البدري رئيس نادي بيراميدز النار على بعض مسئولي الفرق وأجهزتهم الفنية، بعد محاولتهم غير النزيهة على حد تعبيره، تعليق هزائمهم على شماعات بعيدة عن واقع الأحداث وسيناريوهات المباريات التي تصب في صالح الفريق، مؤكدا أن إدارة ناديه لا ترغب إلا تحقيق العدالة بين الجميع والمنافسة الشريفة داخل البساط الأخضر بعيدا عن سرد الحجج الوهمية.

وأبدى البدري، اندهاشه الشديد من ردود الأفعال غير المنطقية التي يحاول بعض المزايدين تصديرها للرأي العام، عقب كل مباراة لإظهار صورة عكس الواقع بحصول بيراميدز على امتيازات ليست موجودة إلا في خيالهم دون وازع من ضمير أو أخلاق بهدف استعطاف الجماهير، موضحا أن هذا الأسلوب الرخيص لن يدوم ولن يحقق لأصحابه سوى إظهار نواياهم السيئة أمام الرأي العام.

أضاف رئيس نادي بيراميدز بأن فريقه طوال الفترة الماضية هو المجني عليه بشهادة الجميع ويتعرض الفريق خلال عدة مباريات لأخطاء تحكيمية أبعدته عن مواصلة سلسلة الانتصارات التي كانت كفيلة بالانفراد بقمة الدوري بعيدا عن منافسيه.

أضاف بأن نغمة اللعب على دور البطولة ومحاولة اكتساب أرضية زائفة عند الجماهير كلها ألاعيب مفهومة للضغط على الفرق ومنظومة التحكيم، موضحا أن هناك أغلبية من الجماهير الواعية التي تقدر وتسعد لوجود منافسة شريفة وتبارك هذه التجربة التي تثري الدروي المصري.

واستنكر رئيس النادي تصريحات وتعليقات بعض الأجهزة الفنية بحجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص ومحاولات ركوب الموجة على حساب المنطق والواقع بطمس الحقائق، وقال إن فريقه في تحسن ملحوظ واستحق عن جدارة واستحقاق المنافسة على صدارة الدوري بفضل سعي اللاعبين نحو مساعدة أنفسهم داخل الملعب والتغلب على كل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفريق على جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن إدارة النادي لن تنظر إلى هؤلاء الأشخاص لمجرد شعورهم بعدم تقبل ظهور فريق جديد يؤدي بشكل جيد، موضحا أن الإدارة تسير بمنتهى التحدي والقوة نحو الهدف المنشود دون الالتفات إلى هذه الحملات التي وصفها بالهوجاء والرجعية بهدف تصدير الإحباط للاعبين والإدارة.

وأكد على أن الفريق يوما تلو الآخر يؤكد ع وجوده عن طريق العمل الجاد والالتزام والاحترافية مؤكدا على ثقته الكبيرة في اقتناع العقلاء والواقعيين بحجم المجهود الكبير الذي تبذله هذه المؤسسة لتحقيق فائدة للكرة المصرية، وأن هناك تحفزا شديدا ضد الفريق وأن كل الفرق تؤدي مبارياتها أمام بيراميدز بمنتهى الحماس والقوة وهذا حقهم مستنكرا في الوقت ذاته العصبية دون داعي لبعض الفرق.

أضاف بأن حكم مباراة المقاولون ظلم الفريق بطرد علي جبر، دون وجه حق، وتساءل ماذا فعل هذا الحكم لمجاملة فريقنا كي تخرج مثل هذه التصريحات غير المنطقية رغم أن سير المباراة لا يعبر عن النتيجة؟

وفي نهاية المطاف أكد البدري، على احترامه الشديد للجميع سواء أندية أو حكام مصريين أو اتحاد الكرة وقال: "سنظل نعمل ونجتهد ونسعى للإضافة والابتكار لإضافة كل ماهو أفضل وأنفع للكرة المصرية".