اتحاد الكرة يصدم المقاولون ويرفض إعادة لقاء بيراميدز

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، طلب المقاولون العرب، بإعادة مباراة بيراميدز، التي أقيمت أمس الإثنين، في الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز، مؤكدين على أن اللائحة تقضي بإعادة المباراة، حال حدوث خطأ في تطبيق القانون، أو بإلغائها لظروف طبيعية، مثل الأمطار الشديدة، أو انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي فلا يوجد سند قانوني لإعادة اللقاء.

ويرى أعضاء الجبلاية، أن طلب المقاولون إعادة المباراة، لعدم إخطاره بتعيين طاقم تحكيم تونسي ومن دون حكم خامس، غير قانوني وأنه لا يبطل النتيجة، خاصة وأن مباريات الأهلي والزمالك تقام بتحكيم أجنبي من دون وجود حكم خامس.