بالفيديو| سموحة يحرز التعادل بمرمى الزمالك

نجح نادي سموحة في إحراز الهدف الأول بمرمى الزمالك، خلال المباراة التي تقام بينهما الأن على استاد برج العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.

جاء الهدف عن طريق حسام حسن في الدقيقة 86، بضربة رأسية رائعة، بعد عرضية من الجهة اليسرى.