بالفيديو| سموحة يحرز التعادل بمرمى الزمالك

أحدث الأخبار
سموحة والزمالك
نجح نادي سموحة في إحراز الهدف الأول بمرمى الزمالك، خلال المباراة التي تقام بينهما الأن على استاد برج العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.
جاء الهدف عن طريق حسام حسن في الدقيقة 86، بضربة رأسية رائعة، بعد عرضية من الجهة اليسرى.
ليفربول
-
:
-
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
موناكو
-
:
-
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد
طلائع الجيش
3
:
0
03:30 PMالدوري المصري
الإسماعيلي
سموحة
1
:
1
06:00 PMالدوري المصري
الزمالك
إنتر ميلان
0
:
1
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
توتنهام
برشلونة
3
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
آيندهوفن
تعليقات الفيسبوك