الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

اختبار طبي لـ «حازم إمام» غدًا بالزمالك

بالتفاصيل.. ننشر كواليس أزمة «جنش» مع «جهاز سموحة»

«جروس» يرفض حضور مؤتمر مباراة «سموحة».. وغضب بين اللاعبين

شاهد| بث مباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.. «صلاح أساسيا»

بالفيديو| سموحة يحرز التعادل بمرمى الزمالك

منذ 50 دقيقة
كتب: محمد خيري
بالفيديو| سموحة يحرز التعادل بمرمى الزمالك

سموحة والزمالك

أخبار متعلقة

نجح نادي سموحة في إحراز الهدف الأول بمرمى الزمالك، خلال المباراة التي تقام بينهما الأن على استاد برج العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.

جاء الهدف عن طريق حسام حسن في الدقيقة 86، بضربة رأسية رائعة، بعد عرضية من الجهة اليسرى.

أخبار قد تعجبك

مفاجأة بالجبلاية: الـ«VAR» خارج ملاعبنا هذا الموسم

استطلاع رأى

  • ليفربول

    ليفربول

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • موناكو

    موناكو

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • 3

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري المصري
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • سموحة

    سموحة

  • 1

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 0

    :

    1

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • توتنهام

    توتنهام

  • برشلونة

    برشلونة

  • 3

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • آيندهوفن

    آيندهوفن

الأكثر قراءة

«صلاح» يخرج عن صمته ويتحدث عن توتر علاقته بـ«ماني»

«كلوب» ينفجر في وجه «صلاح وماني» بسبب الأنانية

الناقل الرسمى للمنتخب يهدد بتوقف رحلات الفراعنة بسبب هجوم «مومو»
الجبلاية: من حق الشركة الراعية استغلال صورة «صلاح» بقميص المنتخب