فيديو.. 70 دقيقة| الزمالك يتقدم على «سموحة» بأقدام «أوباما»

مرت 70 دقيقة من مباراة الزمالك وسموحة، وتشير النتيجة لتقدم الأبيض بهدف دون رد، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب.

مع بداية الشوط الثاني أهدر إبراهيم حسن فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 49 يتصدى لها محمد أبوجبل حارس سموحة، ثم يعود الحارس من جديد، ويبعد هدف محقق جديد في نفس اللعب من متابعة لـ «يوسف أوباما».

أهدر سيد فريد فرصة جديدة لـ «سموحة» في الدقيقة 53، بعد استقبال عرضية من الجهة اليمنى لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لجنش.

تحسن أداء الزمالك بشكل كبير مع الوصول للدقيقة 60، وحصل على أكثر من ضربة ثابتة بالقرب من منطقة جزاء سموحة، لكنه فشل في استغلالها، في الوقت، الذي دفع به جروس بكهربا بديلًا لـ «محمد إبراهيم»، وشارك مع سموحة إسلام صالح على حساب محمد حمدي زكي.

مع الدقيقة 63 ينطلق «كهربا»، في عمق دفاع سموحة، مستغلًا تمريرة «يوسف أوباما» لكنه يسدد بعيدًا عن المرمى رغم خطورة اللعبة.

هدأ اللعب بشكل كبير مجددًا مع الوصول للدقيقة 69، في ظل فقدان الفريقين للكرات في وسط الملعب والتمرير الخاطئ من اللاعبين، ليكسر يوسف أوباما هذا الهدوء بهدف رائع في الدقيقة 70 معلنًا تقدم الأبيض بهدف دون رد، بعد تلقيه تمريرة سحرية من كهربا.

ويلتقي الزمالك، مع سموحة، على استاد برج العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني في البطولة برصيد 13 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد تسع نقاط في ترتيب الدوري المصري.