بيراميدز: نرفض الفوضى.. ونتعرض للظلم ولا نجامل

سادت حالة من الغضب الشديد داخل إدارة نادى بيراميدز، بسبب ما أطلق عليه النادى حالة الفوضى الكبيرة الموجودة فى الدورى، خاصة عقب كل مباراة للفريق دون الاستناد إلى أسباب حقيقية، وآخرها ما حدث عقب الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السابعة للدورى العام، وتصدره لجدول الدورى برصيد 15 نقطة.

وشددت إدارة النادى على أن محاولات البعض لتصدير مشهد غير صحى داخل الوسط الرياضى عقب كل مباراة، ليس بجديد، وليس للإدارة شأن فيه أو علاقة به على الإطلاق، مشددة على أن هناك مَن يريد توصيل رسالة معينة للجمهور بأن هناك مجاملات تتم، وهى رسالة غير واقعية، وأوضحت إدارة النادى أنه بالنظر إلى المباريات الأخيرة، تعرض فريق بيراميدز لظلم تحكيمى واضح، وأنه لو كان النادى حصل على حقه الكامل لزاد فارق النقاط مع منافسيه بشكل كبير.

كشف مصدر داخل الفريق سر مكالمة حسام البدرى، رئيس جهاز الرياضة بالنادى، وأحمد حسن، المشرف العام والمتحدث الرسمى للنادى، حيث طلب البدرى من حسن تهدئة محمد فتحى، لاعب وسط الفريق، الذى دخل فى مشادات كثيرة مع طاقم التحكيم التونسى الذى أدار مباراة الفريق أمام المقاولون، وذلك خوفاً من تلقيه الإنذار الثانى والذى سيكلفه الطرد من المباراة، ومن ثم الغياب عن مباراة الزمالك المقبلة المقرر إقامتها فى الأول من أكتوبر المقبل.

ونفى المصدر أن يكون الاتصال بشأن بعض التعليمات الفنية داخل المباراة، مشدداً على أن «البدرى» يحترم الجهاز الفنى بالكامل بقيادة الأرجنتينى ريكاردو لافولبى، ولا يتدخل فى أى أمور فنية على الإطلاق.

من جانبه، علق أحمد حسن على فوز فريقه بهدف نظيف على فريق المقاولون العرب، مؤكداً أن فريقه يستحق الفوز بعد أن قدم مباراة جيدة، وقال «حسن» فى تصريحات خاصة، «الناس مركزة معانا بشكل غريب خارج الملعب، نفسى الناس تركز فى الفنيات وما يقدمه الفريق فى الملعب والانتصارات المتتالية».