الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة حوريا

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الأهلي
تدرس إدارة النادى الأهلى، رصد مكافآت مغرية للاعبى الفريق الأول، لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز على فريق حوريا كوناكرى الغينى، المقرر إقامتها السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن إياب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
لا سيما فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها الفريق خلال الفترة الحالية، أبرزها الإصابات التى ضربت الفريق بشدة فى المباريات الماضية، وتأكد غياب أكثر من لاعب عن مباراة السبت المقبل.
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