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محاولات في اتحاد الكرة لإقناع «عبدالفتاح» بالتنحي

اليوم AM 08:26
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
محاولات في اتحاد الكرة لإقناع «عبدالفتاح» بالتنحي

عصام عبد الفتاح

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شهدت الساعات الماضية مناقشات ودية بين أعضاء اتحاد الكرة، حول ضرورة التدخل لإقناع عصام عبدالفتاح بالتخلى عن رئاسة لجنة الحكام، فى ظل الأخطاء المتكررة للتحكيم والهجوم المتوالى على اللجنة واتحاد الكرة، وقال مصدر مسئول داخل مجلس الجبلاية: «معظم أعضاء المجلس، يحاولون إقناع عصام عبدالفتاح بترك اللجنة، خاصة أن الأجواء أصبحت متوترة بشكل كبير بينه وبين أكثر من نادٍ بالدورى الممتاز».

وتابع: «تم ترشيح اسم أحمد الشناوى، الخبير التحكيمى الكبير، ورضا البلتاجى لتولى رئاسة اللجنة، إلا أن عصام عبدالفتاح يرفض ترك لجنة الحكام خلال الفترة الحالية حتى لا يتفهم البعض أنه هرب من منصبه وقت الأزمة»، وأعلن عصام عبدالفتاح، موعد تقديم استقالته من رئاسة اللجنة بشكل رسمى، قائلاً: «الجو العام لا يساعد على النجاح لذا سأطلب من المجلس إعفائى من رئاسة اللجنة خلال اجتماع مجلس الجبلاية المقبل»، وتابع: «نبذل قصارى جهدنا، لكن الأجواء أصبحت صعبة والجميع يعلم ذلك، وأنا أقضى معظم أوقاتى فى خدمة التحكيم على حساب حياتى الأسرية».

فى المقابل علمت «الوطن»، أن هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أكد لأعضاء مجلسه، أنه فى حالة استقالة عصام عبدالفتاح من لجنة الحكام سيرفض أى حكم سابق تولى المهمة خلفاً له، خاصة أنه سيتحمل أعباء كبيرة وضغوط كافة الأندية.

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