مرتضي منصور يهاجم جروس ويعلن التدخل في التشكيل

شن رئيس نادي الزمالك هجوما وعلي السويسرى جروس المدير الفني للفريق بعد التعادل مع سموحة السكندرى ايجابيا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

وقال مرتضي "خلاص قررت اتدخل في التشكيل وكل المحللين بيقولوا ان جروس لن يضيف للزمالك وغير مقبول استمرار استبعاد وظلم بعض اللاعبين وهو مدرب عندي".

وتعادل الزمالك مع سموحة بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري المصري، وتقدم يوسف أوباما بالهدف الأول للفارس الأبيض في الدقيقة 70، قبل أن يدرك حسام حسن هدف التعادل للفريق السكندري في الدقيقة 86.