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بعد تراجع مستواه.. وزير الرياضة يدعم «صلاح»

منذ 50 دقيقة
كتب: محمد السيسي
بعد تراجع مستواه.. وزير الرياضة يدعم «صلاح»

صلاح

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حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعم الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بعد موجة الانتقادات التي يعاني منها اللاعب بسبب تراجع مستواه خلال المباريات الأخيرة.

وكتب «صبحي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: "كابتن محمدصلاح احنا معاك وبندعمك ومفيش حاجة تؤثر عليك وانت من أحسن لاعبي العالم ونموذج لشباب مصر".

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