إيقاف علاء نبيل مباراتين.. و30 ألف جنيه غرامة على "جنش"

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع العقوبات التالية، بعد الإطلاع على تقارير حكام ومراقبي مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

• مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي:

- إيقاف يوسف حمدي مساعد مدرب الاتحاد مباراة لعدم الإلتزام بمقاعد البدلاء.

- غرامة مالية 20 ألف جنيه على نادي الاتحاد بسبب السباب الجماعي من جماهيره ضد الحكام مما أدى لإيقاف المباراة.

- غرامة مالية 5 آلاف جنيه على نادي الاتحاد لعدم الإلتزام بإحماء اللاعبين في المنطقة المخصصة خلف الإعلانات.

• مباراة المقاولون العرب وبيراميدز

- إيقاف علاء نبيل المدير الفني للمقاولون مباراتين وغرامة مالية 20 ألف جنيه لما أدلى به من تصريحات إعلامية قبل وأثناء المباراة.

- غرامة مالية 10 آلاف جنيه على الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق المقاولون لتعطيل بداية المباراة.

- إيقاف علي جبر لاعب فريق بيراميدز مباراة للطرد لسابق إنذاره.

• مباراة سموحة والزمالك

- إيقاف وائل رأفت مخطط أحمال فريق سموحة مباراتين لنزوله أرض الملعب رغم إيقافه وعدم قيده بقائمة المباراة.

- غرامة مالية 10 آلاف جنيه على نادي الزمالك لتأخر نزول فريقه إلى أرض الملعب في الشوط الثاني 5 دقائق.

- غرامة مالية 15 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك لعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

- غرامة مالية 30 ألف جنيه على محمود عبد الرحيم ( جنش ) لاعب الزمالك لما بدر منه عقب نهاية المباراة تجاه مخطط الأحمال لفريق سموحة الذي تسرب إلى أرض الملعب رغم إيقافه.