إيقاف علاء نبيل مباراتين.. و30 ألف جنيه غرامة على "جنش"

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علاء نبيل
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع العقوبات التالية، بعد الإطلاع على تقارير حكام ومراقبي مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:
• مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي:
- إيقاف يوسف حمدي مساعد مدرب الاتحاد مباراة لعدم الإلتزام بمقاعد البدلاء.
- غرامة مالية 20 ألف جنيه على نادي الاتحاد بسبب السباب الجماعي من جماهيره ضد الحكام مما أدى لإيقاف المباراة.
- غرامة مالية 5 آلاف جنيه على نادي الاتحاد لعدم الإلتزام بإحماء اللاعبين في المنطقة المخصصة خلف الإعلانات.
• مباراة المقاولون العرب وبيراميدز
- إيقاف علاء نبيل المدير الفني للمقاولون مباراتين وغرامة مالية 20 ألف جنيه لما أدلى به من تصريحات إعلامية قبل وأثناء المباراة.
- غرامة مالية 10 آلاف جنيه على الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق المقاولون لتعطيل بداية المباراة.
- إيقاف علي جبر لاعب فريق بيراميدز مباراة للطرد لسابق إنذاره.
• مباراة سموحة والزمالك
- إيقاف وائل رأفت مخطط أحمال فريق سموحة مباراتين لنزوله أرض الملعب رغم إيقافه وعدم قيده بقائمة المباراة.
- غرامة مالية 10 آلاف جنيه على نادي الزمالك لتأخر نزول فريقه إلى أرض الملعب في الشوط الثاني 5 دقائق.
- غرامة مالية 15 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك لعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة.
- غرامة مالية 30 ألف جنيه على محمود عبد الرحيم ( جنش ) لاعب الزمالك لما بدر منه عقب نهاية المباراة تجاه مخطط الأحمال لفريق سموحة الذي تسرب إلى أرض الملعب رغم إيقافه.
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