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أول تعليق من فرج عامر على أزمته الجديدة مع رئيس الزمالك: "أنا مش جربان"

اليوم PM 02:07
كتب: باسم الصبروتي
أول تعليق من فرج عامر على أزمته الجديدة مع رئيس الزمالك: "أنا مش جربان"

فرج عامر ومرتضى منصور

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رد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على الهجوم الذى شنه عليه رئيس نادى الزمالك عقب المباراة التى أقيمت بين الفريقين أمس الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عامر: "انا مهندس وخريج اكبر الجامعات وصانع من أكبر الصناع وأشرفهم في العالم، وبتاع لانشون وبسطرمة بس مش افاق ومش جربان".

يذكر أن فرج عامر، خرج بتصريحات أكد فيها أن مباراة فريقه مع الزمالك كانت مثل " السكينة في الجبنة"، لتثير هذه التصريحات غضب رئيس الزمالك ويؤكد أن عامر، يتحدث بهذه الطريقة لأنه " بتاع لانشن وبسطرمة" على حد تعبيره.

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