بالمستندات| جبهة المعارضة تطلق حملة «تمرد» ضد مرتضى بالزمالك

أصدرت جبهة المعارضة بنادي الزمالك، بيانا رسميا حددت فيه بعض المطالب لخروج النادي من الأزمات التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة، وأكدوا خلال البيان، على أن العشوائية والانفراد بالقرار واستعراض القوة وفرض السيطرة والتخويف والترويع والترهيب، أصبحوا أساس إدارة شؤون النادي من قبل المجلس الحالي.

وحددت جبهة المعارضة العديد من المطالب أبرزها:

- رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور.

- إلغاء كافة قرارات المنع والإيقاف والشطب لعضوات وأعضاء الزمالك وتمكينهم من الاستمتاع بأوقاتهم داخل النادي.

- سرعة الفصل في كافة القضايا التحكيمية المتعلقة ببطلان الانتخابات الأخيرة للنادي.

- إيقاف قبول أي عضويات جديدة قبل الانتهاء من التحقيقات المختصة بالعضويات المستثناة.

- بطلان الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي انعقدت مؤخرا.