الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رسميا.. الأهلي يعلن الصيغة النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسي

كوكا على رأس قائمة أوليمبياكوس لمواجة ريال بيتيس باليوروبا ليج

المقاولون يقدم شكوى للجنة المنازعات والتسوية ضد قرارات الجبلاية

منتخب مصر يسافر إلى سوازيلاند بالطيران العادي

بالمستندات| جبهة المعارضة تطلق حملة «تمرد» ضد مرتضى بالزمالك

اليوم PM 03:54
كتب: الوطن سبورت
بالمستندات| جبهة المعارضة تطلق حملة «تمرد» ضد مرتضى بالزمالك

مرتضى منصور

أخبار متعلقة

أصدرت جبهة المعارضة بنادي الزمالك، بيانا رسميا حددت فيه بعض المطالب لخروج النادي من الأزمات التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة، وأكدوا خلال البيان، على أن العشوائية والانفراد بالقرار واستعراض القوة وفرض السيطرة والتخويف والترويع والترهيب، أصبحوا أساس إدارة شؤون النادي من قبل المجلس الحالي.

وحددت جبهة المعارضة العديد من المطالب أبرزها:

- رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور.

- إلغاء كافة قرارات المنع والإيقاف والشطب لعضوات وأعضاء الزمالك وتمكينهم من الاستمتاع بأوقاتهم داخل النادي.

- سرعة الفصل في كافة القضايا التحكيمية المتعلقة ببطلان الانتخابات الأخيرة للنادي.

- إيقاف قبول أي عضويات جديدة قبل الانتهاء من التحقيقات المختصة بالعضويات المستثناة.

- بطلان الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي انعقدت مؤخرا.

 

أخبار قد تعجبك

«الدوري في الخطر».. الجبلاية ترفض تمويل تقنية الفيديو

استطلاع رأى

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليون

    ليون

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • روما

    روما

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • يانج بويز

    يانج بويز

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

الناقل الرسمى للمنتخب يهدد بتوقف رحلات الفراعنة بسبب هجوم «مومو»

بيراميدز: نتعرض لحملة تشويه ممنهجة

بالفيديو| رد فعل «صلاح» على هدف «ليفربول» الثالث يُثير الجدل بعد لقاء «سان جيرمان»
أوروبا تنتفض كروياً بـ8 مواجهات قوية فى دورى الأبطال اليوم