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عاجل| المقاولون يدرس الانسحاب من الدوري

اليوم PM 03:36
كتب: أحمد البكري
عاجل| المقاولون يدرس الانسحاب من الدوري

المقاولون

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كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب أن مجلس الإدارة يدرس الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز، اعتراضا على العقوبة التى أقرها اتحاد الكرة بإيقاف علاء نبيل المدير الفني للفريق الأول مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة يصدر قرارات ضد مصلحة المقاولون في تعنت واضح وصريح أمام الجميع، مؤكدا أن يدرس بقوة الانسحاب من بطولة الدوري وسيتم حسم الأمر خلال ساعات.

وكان مجلس المقاولون أرسل فاكساً رسمياً أمس الثلاثاء إلى اتحاد الكرة يطلبون فيه إعادة المباراة رسمياً نظراً لعدم إبلاغهم بتعيين طاقم حكام أجنبى لإدارة المباراة، ولكن الاتحاد رد بالرفض.

 

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