تفاصيل جلسة تحقيق «مرتضى» مع «جروس»

علم «الوطن سبورت» أن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يعترض خلال جلسته مع رئيس النادي على الاستفسارات، التي وجهت له حول عدم مشاركة بعض اللاعبين.

وخلال الجلسة طلب «مرتضى» من «جروس»، التركيز على تحقيق الفوز في مباراة المقاولون، لأن أي نتيجة سلبية ستكون غير مقبولة.

وتعادل الزمالك إيجابيًا مع سموحة بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري.