مدرب المنتخب فى مكالمة خاصة مع «مومو»: «أنت الكبير ولا تلتفت لما يثار حولك»

أجرى هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب الوطنى، اتصالاً هاتفياً بنجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى محمد صلاح، لدعم اللاعب معنوياً بعد مباراة الريدز أمام باريس سان جيرمان بالجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا، التى انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولم يتمكن «صلاح» من التسجيل فيها، وكاد الفرعون المصرى يتسبب فى انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدفين مقابل هدفين، بعد أن تسببت تمريرته الخاطئة فى إحراز هدف التعادل للفريق الفرنسى، وخرج بعدها، وشارك بدلاً منه السويسرى شيردان شاكيرى بالدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وخلال المكالمة، قال «رمزى»، لصلاح: «أنت لاعب كبير، وتم ترشيحك من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم عام 2018، ويجب ألا تتأثر نفسياً للغياب عن التسجيل فى مباراة أو مباراتين، لأن أى مهاجم فى العالم معرض لهذا الأمر، لا تلتفت لكل ما يثار حولك عبر السوشيال ميديا، بل يجب التركيز فقط داخل المستطيل الأخضر لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية والحفاظ على لقب هداف الدورى الإنجليزى وقيادة الفريق للوصول لنهائى دورى أبطال أوروبا مجدداً».

ونقل «رمزى» لصلاح دعم المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، وأكد له أن الخواجة يطالبه بالتركيز للحفاظ على مستواه، وأن الغياب عن تسجيل الأهداف أمر وارد ولكن الأهم مواصلة التدريب بجدية، حتى يستعيد ذاكرة التهديف سريعاً.

ووجّه هانى رمزى رسالة للجماهير المصرية بعدم وضع ضغوط كبيرة على محمد صلاح، وعدم تهويل غياب اللاعب عن التسجيل، وإحراز الأهداف، لأن هذا الأمر مر به أكبر اللاعبين فى العالم، وأبرزهم البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى، والأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة الإسبانى.

وشدد «رمزى» فى رسالته للجماهير على أن «صلاح» ثروة كروية كبيرة، وعلى الجميع دعمه ومساندته، بدلاً من توجيه أسهم النقد له، ووضع ضغوط كبيرة عليه، مثلما حدث معه فى الفترة الأخيرة.