«الوطن سبورت» يكشف أزمات وعدّت فى مشوار «صلاح»

ينشر «الوطن سبورت» العديد من الأزمات التي تعرض لها نجم ليفربول محمد صلاح خلال الفترة السابق، واستطاع التغلب عليها.

صيام عن التهديف

ما زالت علامات الاستفهام تثار حول مستوى الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول، خلال المباريات الأخيرة التى ابتعد فيها اللاعب عن التهديف، وكان آخرها مباراة باريس سان جيرمان الفرنسى، التى أقيمت الثلاثاء الماضى، بالجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأثار محمد صلاح، الجدل بعد هدف «فيرمينو» الثالث للريدز، أمام باريس سان جيرمان، وبعد تسجيل «فيرمينو» الهدف الثالث فى الدقيقة 92 لليفربول والفرحة الهستيرية للجهاز الفنى بقيادة «يورجن كلوب»، حيث قام بركل زجاجة مياه، كانت بحوزته بشكل قد يسبب له مشكلة داخل ناديه، وتعيد للأذهان العديد من الأزمات الشخصية والفنية التى مر بها اللاعب، ونجح فى عبورها بكل قوة.

رفض مصافحة لاعبى إسرائيل

خلال احتراف محمد صلاح بصفوف بازل السويسرى، أوقعت القرعة بازل فى مواجهة مكابى تل أبيب فى ذهاب الدور التمهيدى الثالث لدورى الأبطال الأوروبى، ولجأ «صلاح» لحيلة ربط الحذاء، حتى يهرب من مصافحة لاعبى الكيان الصيهونى، وبعد إحرازه هدفاً فى شباك الفريق الإسرائيلى سجد صلاح شاكراً، داخل مقر الكيان الصيهونى فى مشهد سجّله التاريخ.

أزمته مع مورينيو

رغم قرار البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق لتشيلسى، بانضمام محمد صلاح، لصفوف البلوز، وفضل اللاعب وقتها عرض تشيلسى عن عرض ليفربول فريقه الحالى بعد تلقيه مكالمة من المدير الفنى البرتغالى أكد خلالها له أنه سيكون مهاجم الفريق الأساسى، إلا أن الواقع كان مغايراً، ولم يمنح مورينيو اللاعب فرصة المشاركة بالمباريات بشكل أساسى.

الأزمة الكبرى

وخلال الفترة الأخيرة اندلعت حرب ساخنة بين محمد صلاح ووكيله رامى عباس من جانب، ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة من جانب آخر، وكانت شرارة الأزمة بوضع صورة محمد صلاح على طائرة المنتخب قبل مونديال روسيا، رغم اختلاف الرعاة وانتصر «صلاح»، وتم إزالة صورته.