وزارة الرياضة تُطالب اتحاد الكرة بنسخة من عقد «أجيري»

تلقى اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا من وزارة الرياضة، تطلب فيه نسخة من عقد المكسيكي «خافيير أجيري» المدير الفني لمنتخب مصر.

وترغب وزارة الرياضة في الاطلاع على عقد اتحاد الكرة مع «أجيري»، بعد وجود انباء عن اتهامه في قضية تلاعب، في نتائج مباريات الدوري الاسباني.

وطالبت وزارة الرياضة مسئولي اتحاد الكرة، برد واف على قضية التلاعب بالنتائج المتهم فيها المدير الفني المكسيكي.