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«مرتضى» يعلن الحرب على جروس ويصفه بالظالم

منذ 48 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
«مرتضى» يعلن الحرب على جروس ويصفه بالظالم

صورة أرشيفية

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نقلًا عن العدد الورقي

شن رئيس نادى الزمالك هجوماً حاداً على الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى جروس، واتهامه بأنه مدرب ظالم، ولا يجيد التعامل مع اللاعبين.

وهاجم رئيس النادى أيضاً كل اللاعبين الذين شاركوا أمام سموحة، وقرر خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب، مشدداً على أنهم تهاونوا ولم يقدّروا قيمة التيشيرت الأبيض وجماهير الفريق.

كما قام بتوقيع عقوبة خاصة على الحارس محمود جنش حارس المرمى، بتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب اشتباكه مع مدرب سموحة، والتخاذل -حسب وصفه- خلال المباراة، بجانب خصم راتب نصف شهر من أفراد الجهاز الفنى.

بالإضافة إلى رفضه مشاركة محمد إبراهيم فى التشكيلة الأساسية، قائلاً بالحرف: «اللى مش عاجبه يمشى، وهادخل نفسى تانى فى التشكيل، لأنى أنا المسئول فى النهاية».

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