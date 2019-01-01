تعليق مصير «جنش» بالفراعنة بسبب تصرفاته الغريبة

«نقلا عن العدد الورقي»

4 حراس مرمى فى معسكر مباراتى سوازيلاند وكريم طارق يدخل حسابات الجهاز

كشف مصدر بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول أن هناك نية لاستبعاد محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، من حسابات الوجود بالفراعنة، حال استمرار التصرفات الغريبة للحارس التى ظهر عليها فى مبارياته الأخيرة مع الزمالك، وآخرها ما قام به فى مباراة سموحة بالجولة السابعة للدورى، ودخوله فى مشادات قوية مع جهاز الفريق السكندرى عقب انتهاء اللقاء.

وأكد المصدر أن معيار الالتزام والسلوك الطيب داخل الملعب وخارجه ضمن الأساسيات التى يتم اختيار لاعبى المنتخب بناءً عليها، وليس الظهور بشكل فنى جيد فقط، ومن ثم سيظل مصير جنش، إذا لم يتحكم جنش فى انفعالاته سيكون خارج حسابات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، كشف أحمد ناجى، مدرب حراس المنتخب، أن المعسكر المقبل فى أكتوبر، سيتم ضم 4 حراس مرمى، بسبب مباراتى سوازيلاند، خوفاً من إصابة أى حارس، أو الإيقاف ويفضل جهاز الفراعنة وجود 4 حراس، خاصة أن المعسكر يشهد خوض مباراتين.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب على اختيار ثنائى حراس المرمى محمد الشناوى من الأهلى، ومحمد عواد المحترف بصفوف الوحدة السعودى، وفى حال استبعاد جنش، يدخل حسابات جهاز الفراعنة المهدى سليمان، حارس مرمى بيراميدز، مع منافسة قوية مع عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربى، ومحمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادى دجلة، وسيتم حسم الأمر خلال المباريات المقبلة بالدورى قبل الإعلان عن القائمة النهائية التى تخوض مباراتى سوازيلاند.

ويستعد المنتخب لخوض مباراتى سوازيلاند 12 و16 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال يونيو 2019، حيث يقام لقاء الذهاب بملعب السلام، فيما يقام لقاء الإياب فى سوازيلاند.

فى السياق ذاته، دخل كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لضمه لصفوف الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، بعد تألق اللاعب مع الفريق العسكرى خلال المباريات الأخيرة بمسابقة الدورى الممتاز.