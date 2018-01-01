مصر تتقدم مركزاً في تصنيف «فيفا»

صعد المنتخب المصري مركزاً واحداً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الشهري للمنتخبات، حيث احتل منتخب الفراعنة المركز الـ64 عالمياً.

كما احتل منتخب الوطني المركز العاشر إفريقيا وراء تونس، السنغال والكونغو الديموقراطية، المغرب، نيجيريا، الكاميرون، غانا، بوركينا فاسو ومالي، بينما احتفظ بمركزه الثالث عربياً بعد منتخبي تونس والمغرب.

وجاء ذلك بعد التراجع الصادم الذي شهده تصنيف المنتخب الموسم الماضي، بعد هبوطه 20 مركزاً ليحتل المركز الـ65، على خلفية المستوى المخزي الذي ظهر به في كأس العالم روسيا 2018.

وشهد أداء المنتخب المصري تقدماً ملحوظاً في أخر لقاءاته بتصفيات أمم أفريقيا، والتي حقق فيها فوزاً ساحقاً بسداسية على نظيره النيجر.