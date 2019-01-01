عاجل| أجيرى يختار 12 محترفا لمباراتى سوازيلاند

منذ 39 دقيقة

منذ 39 دقيقة

أعلن المكسيكى خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب الوطنى، قائمة اللاعبين المحترفين لخوض مباراتى سوازيلاند المقبلتين فى الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وتضم قائمة المحترفين، أحمد المحمدي "أستون فيلا " وأحمد حجازي "وست بروميتش"و محمد النني "أرسنال"ومحمد صلاح "ليفربول"وأحمد حسن (كوكا) "أوليمبياكوس اليوناني" وعلي غزال "فانكوفر الكندي"ومحمود حسن (تريزيجيه) "قاسم باشا التركي" وعمرو وردة "باوك اليوناني"وعمرو طارق "أورلاندو سيتي الأمريكي" وسام مرسي "ويجان أتليتك"و محمد عواد "الوحدة السعودي"وحسين الشحات "العين الإماراتي".