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عاجل| رسميا.. «الأهلي» يواجه الهلال في السوبر المصري السعودي بدلا من الزمالك

منذ 27 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
عاجل| رسميا.. «الأهلي» يواجه الهلال في السوبر المصري السعودي بدلا من الزمالك

الأهلي

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أصدر كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره السعودي بيان مشترك، للكشف عن التفاصيل النهائية، لكأس السوبر المصري السعودي.

وجاء نص البيان كالتالي:

في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم على مر تاريخهما، وانطلاقا من الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الناديان الكبيران الأهلي المصري والهلال السعودي في كلا البلدين الشقيقين ، فقد اتفق الاتحادان المصري والسعودي بمشاركة الناديين الكبيرين وبإشراف معالي وزيري الشباب والرياضة في البلدين المستشار تركي آل الشيخ وأشرف صبحي، على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي يوم 6 أكتوبر المقبل بالرياض على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بين فريقي الأهلي والهلال باعتبارهما بطلي الدوري في البلدين، كما تم خلال النسخ السابقة من البطولة.

ويأتي الاتفاق على الموعد الجديد في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد وتعميقا للعلاقة المتميزة بين الشعبين والبلدين العربيين الكبيرين وتأصيلا للتعاون المشترك بينهما في مجال الشباب والرياضة.

كما تم الاتفاق بين الاتحادين على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الكئوس في مصر على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بين الناديين الكبيرين وصاحبي الشعبية الجارفة في كلا البلدين الزمالك واتحاد جدة باعتبارهما بطلي الكأس في مصر والسعودية.

و يهم جميع الأطراف ذات الصلة في البلدين الشقيقين التأكيد على أن العلاقة المتميزة التي تجمع بينهم أكبر من التوقف عند مواعيد قد لا تتناسب مع ظروف وارتباطات أي منهم.ومن المقرر أن تستقبل القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم لزيارة الاتحاد المصري وناديي الأهلي والزمالك لتوقيع الاتفاق الجديد.

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