90 دقيقة مهلة أخيرة من الزمالك لـ«جروس» للبقاء مع الفريق

استقرت إدارة الزمالك على رحيل جروس، وعدم استمراره مع الفريق حال الخسارة من القادسية الكويتى، والخروج من البطولة العربية، ويفكر المجلس من الآن وقبل نهاية مهلة الـ90 دقيقة التى تم منحها للمدرب فى بديل أجنبى قوى يرضى طموحات الإدارة والجماهير، وسيتم التعاقد معه وقتها عن طريق الأمير ترك آل الشيخ، وفى حالة عدم التمكن من ذلك سيكون خالد جلال المرشح الأول لتولى المهمة، وأبلغ السويسرى أن جلال سيكون ضمن أفراد الجهاز المعاون فى منصب المدرب العام.

وعلى الرغم من محاولات أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة تهدئة الأجواء بين والده رئيس النادى، والمدير الفنى فى الجلسة التى جمعتهما مؤخراً إلا أن حدة الانتقادات زادت ضد جروس، حيث يصر رئيس النادى على تحميله مسئولية التعادل مع سموحة بسبب الأخطاء الفنية التى ظهرت فى اللقاء، وتراجع المستوى فى الفترة الماضية.

ورفض السويسرى جروس، المدير الفنى للفريق، وجود أى مدرب مصرى جديد معه فى الجهاز، واكتفى بوجود أمير عزمى مجاهد.

ويواصل الفريق تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدورى وسيكون مران اليوم بحضور كل اللاعبين بعدما منح المدير الفنى أكثر من لاعب ممن شاركوا فى لقاء سموحة راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس.