17 مليون جنيه.. تفاصيل عقد «ناصر ماهر» مع الأهلي بعد التجديد

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ناصر ماهر
يحصل ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي، على ما يقرب من 17 مليون جنيه، بعد تجديد عقده مع المارد الأحمر.
وجدد ناصر ماهر عقده مع الأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة، خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية بتشكيل الفرنسي «باتريس كارتيرون».
وكشف مصدر بالأهلي عن حصول اللاعب على قرابة الـ 17 مليون جنيه في الـ 5 مواسم، مع وعد بالرحيل حال تلقيه عرضًا أوروبيًا مناسبًا.
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