17 مليون جنيه.. تفاصيل عقد «ناصر ماهر» مع الأهلي بعد التجديد

يحصل ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي، على ما يقرب من 17 مليون جنيه، بعد تجديد عقده مع المارد الأحمر.

وجدد ناصر ماهر عقده مع الأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة، خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية بتشكيل الفرنسي «باتريس كارتيرون».

وكشف مصدر بالأهلي عن حصول اللاعب على قرابة الـ 17 مليون جنيه في الـ 5 مواسم، مع وعد بالرحيل حال تلقيه عرضًا أوروبيًا مناسبًا.