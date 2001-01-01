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منتخب الشباب بدون ملابس ومجدي عبدالغني يتدخل.. تعرف على التفاصيل

منذ 49 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
منتخب الشباب بدون ملابس ومجدي عبدالغني يتدخل.. تعرف على التفاصيل

منتخب الشباب

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يواجه اتحاد الكرة أزمة فى توفير ملابس لمنتخب 2001، الذي يقوده ربيع ياسين، قبل انطلاق معسكره يوم 25 سبتمبر الجاري، واشتكى الجهاز الفني من عدم وجود ملابس كافية للفريق.

وتدخل مجدى عبدالغني، عضو مجلس الجبلاية، وعنّف عمال المخازن، وتعهد مسئولو اتحاد الكرة بإنهاء هذه الأزمة سريعًا، من خلال التعاقد مع شركة ملابس جديدة فى أقرب وقت ممكن، بعد انتهاء عقد الشركة الحالية، ورفضها التجديد مع اتحاد الكرة بسبب سوء نتائج الفراعنة بالمونديال.

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