قناة ON Sport تحصل على حقوق بث حفل الفيفا لجوائز الأفضل في 2018

حصلت قناة ON Sport على حقوق بث الحفل السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجوائز الأفضل في عام 2018.

ويقام الحفل في العاصمة البريطانية لندن يوم الإثنين المقبل فى تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحضر حفل الفيفا السنوي يحضره نخبة من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم ، ويعلن خلاله عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال العام الحالي ، وسيتوج الفائز بجائزة أفضل لاعب فى العالم التي يتنافس عليها الثلاثي الكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأبرمت قناة ON Sport التعاقد الرسمي مع الفيفا مساء الخميس بعد شهر كامل من المفاوضات ، لبث وقائع الحفل على الهواء مساء الإثنين المقبل، وستكون القناة هي مالكة حق بث الحفل بين كل القنوات المفتوحة في الشرق الأوسط.