عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن إلغاء مواجهة السوبر بين الأهلي والهلال بشكل نهائي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم وبشكل نهائي في بيان رسمي صدر منذ قليل إلغاء مواجهة السوبر المصري السعودي بين ناديي الأهلي والهلال.

وجاء بيان الاتحاد السعودي كالتالي:

"يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يعرب عن أسفه الكبير لما وردفي بيان النادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر التي تجمع بين بطلي الدوري في البلدين الشقيقين مصر والسعودية.

ويؤكد الاتحاد السعودي أن بيانه الذي صدر مساء أمس لم يكن ليصدر لولا أنه تلقى إلتزاما واضحا وصريحا من الاتحاد المصري ورئيسه المهندس هاني أبو ريده وبرعاية معالي وزير الشباب والرياضة في مصر بموعد محدد هو السادس من أكتوبر في مدينة الرياض، إلا أن البيان الصادر من النادي الأهلي بعد بيان الاتحادين المصري والسعودي يعدا أمرا مؤسفا كونه لم يراعي أهمية المناسبة الخالدة التي تم إقرار موعد المباراة تزامنا معها، أو المسمى الذي تحمله هذه المباراة كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وما تمثله مثل هذه المباراة من أهمية لمزيد من أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.

عليه فإن الاتحاد السعودي يعتذر بصورة نهائية عن إقامة مباراة الأهلي والهلال وسيكتفي بما تم الاعلان عنه سابقا في إقامة مباراتي السوبر السعودي المصري بين الاتحاد والزمالك في القاهرة والهلال والزمالك في جدة حرصا على ما تمثله وستتم مرعاة هذا الموقف في الأعوام القادمة خلال اعتماد مواعيد مباراتي السوبر السعودي المصري".

كان الاتحادان المصري والسعودي قد قررا في وقت سابق إقامة اللقاء يوم 6 أكتوبر المقبل بالرياض على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بين فريقي الأهلي والهلال باعتبارهما بطلي الدوري في البلدين، كما تم خلال النسخ السابقة من البطولة.

ورد الأهلي على البيان المشترك للاتحادين المصري والسعودي بالترحيب وقبول الموعد بشرط تأجيل مبارياته في بطولات الدوري والبطولة العربية وتعديل موعد مباراتي نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا في حال بلوغ هذا الدور، وهو الأمر الذي قابله الاتحاد السعودي بقرار إلغاء اللقاء بشكل نهائي حسبما ورد في بيانه قبل قليل.