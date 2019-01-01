الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مدرب هيديرسفيلد يكشف مدة غياب رمضان صبحي.. ومصير مشاركته أمام «ليستر»

«الشحات» يقود العين أمام النصر بدوري الخليج العربي

علي جبر يبلغ جهاز المنتخب بتفاصيل إصابته

محمد صادق يخضع لاختبار طبي قبل مواجهة الإسماعيلي أمام سموحة

اتحاد الكرة يحاول حل أزمة الطائرة الخاصة في رحلة المنتخب إلى سوزازيلاند

اليوم PM 01:44
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
اتحاد الكرة يحاول حل أزمة الطائرة الخاصة في رحلة المنتخب إلى سوزازيلاند

المنتخب

أخبار متعلقة

يبذل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، محاولات جديدة لحل أزمة سفر المنتخب الوطني إلى سوازيلاند، بطائرة خاصة، لملاقاة منتخب بلاده 16 أكتوبر المقبل، بالجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

ويسعى مجلس الجبلاية في الحصول على تصاريح الإجراءات الخاصة بشأن هبوط الطائرة الخاصة في مطار سوازيلاند، خاصة وأن الأزمة ليست ارتفاع التكلفة المادية كما يتصور البعض، وفقا لما صرح به عضو الجبلاية أحمد مجاهد.

وحصد المنتخب 3 نقاط بعد أول مباراتين بالتصفيات بعد الخسارة من تونس في أول جولة والفوز على النيجر بسداسية نظيفة بالجولة الثانية.

 

 

أخبار قد تعجبك

«الجبلاية» ينقسم حول منح «صلاح» حقوق التسويق

استطلاع رأى

  • مازيمبي

    مازيمبي

  • -

    :

    -

    03:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • بريميرو دي اوجوستو

    بريميرو دي اوجوستو

  • الداخلية

    الداخلية

  • -

    :

    -

    03:30 PM

    الدوري المصري
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • الإنتاج الحربي

    الإنتاج الحربي

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • النجم الساحلي

    النجم الساحلي

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • الترجي

    الترجي

  • الوداد

    الوداد

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • وفاق سطيف

    وفاق سطيف

الأكثر قراءة

مصرع «ناشىء بيراميدز» في حادث سيارة

مدرب المنتخب فى مكالمة خاصة مع «مومو»: «أنت الكبير ولا تلتفت لما يثار حولك»

بالفيديو| «صلاح» يعيد هيبة ليفربول أمام «القديسين».. 3 أهداف في 180 دقيقة
حوار| المنتخب مع «كوبر» كان «فتة» وأجيري سيصلح أحوال الفراعنة