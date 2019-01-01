اتحاد الكرة يحاول حل أزمة الطائرة الخاصة في رحلة المنتخب إلى سوزازيلاند

يبذل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، محاولات جديدة لحل أزمة سفر المنتخب الوطني إلى سوازيلاند، بطائرة خاصة، لملاقاة منتخب بلاده 16 أكتوبر المقبل، بالجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

ويسعى مجلس الجبلاية في الحصول على تصاريح الإجراءات الخاصة بشأن هبوط الطائرة الخاصة في مطار سوازيلاند، خاصة وأن الأزمة ليست ارتفاع التكلفة المادية كما يتصور البعض، وفقا لما صرح به عضو الجبلاية أحمد مجاهد.

وحصد المنتخب 3 نقاط بعد أول مباراتين بالتصفيات بعد الخسارة من تونس في أول جولة والفوز على النيجر بسداسية نظيفة بالجولة الثانية.