أحمد مجاهد: اتحاد الكرة لم يتلق دعوات لحضور حفل اختيار أفضل لاعب بالعالم

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم تتلق أي دعوات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحضور حفل اختيار أفضل لاعب في العالم يوم الاثنين المقبل في إنجلترا.

قال مجاهد، إن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة هو الذي سيدعو بعض أعضاء مجلس الإدارة في الجبلاية بصفة شخصية، موضحا أنه لن يسافر لحضور الحفل.

ويتنافس على الفوز بالجائزة، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريـال مدريد.