خاص| أزمة جديدة بين مرتضي منصور وجروس

علم «الوطن سبورت» أن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طلب من «مرتضى» تطبيق اللائحة ولكنه فوجئ بالرفض من قبل رئيس النادي.

وطلب «جروس» رفع عقوبة الـ100 ألف عن اللاعيبة وتطبيق اللائحة بحيث توقيع العقوبة على اللاعبين يكون حسب لائحة العقوبات التي توقع على الفريق في حالة التعادل ولكن «مرتضى» رفض وأصر على تمسكه بالعقوبة وهو ما أغضب رئيس النادي بشدة.