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كارتيرون: ننتظر الجماهير أمام حوريا.. ولا فرق بين الأساسي والبديل بالأهلي

اليوم PM 06:05
كتب: علي سمير وحسين غريب
كارتيرون: ننتظر الجماهير أمام حوريا.. ولا فرق بين الأساسي والبديل بالأهلي

كارتيرون

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تحدث المدير الفني للنادي الأهلي باتريس كارتيرون عن مواجهة حوريا الغيني غدا السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء اليوم الجمعة: "لن أتحدث عن خطة اللعب المنتظرة للأهلي في مباراة حوريا الغيني، غدًا".

وكشف: "خطة اللعب أشرحها للاعبين قبل انطلاق المباراة، مع توضيح تحركات كل لاعب، والمهام المطلوبة، كما أن خطة اللعب قد تتغير خلال المباراة وفقًا لأحداثها، مشددًا على أن مباراة الغد لن تكون سهلة على الإطلاق".

وأرسل المدير الفني للأهلي رسالة للجماهير، وقال إنه ينتظر حضور جماهير الأهلي بكثافة، غدًا، خاصة وأنها ستكون داعمًا قويًا في مواجهة الغد، التي يتطلع فيها الأهلي لتحقيق الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وذكر الفرنسي أن الجهاز الفني قادر على التعامل مع الغيابات والإصابات، وقال إن الأهلي يمتلك فريقًا قويًا، ولا يوجد لاعب أساسي وآخر بديل، والجميع على نفس المستوى، وقادرون على المنافسة وتحقيق الفوز.

وأضاف أن أيمن أشرف لاعب مميز، يمتلك أداءً جيدًا، وانضمامه مؤخرًا للمنتخب أبلغ دليل على إجادته، مؤكدًا أن مباراة الغد تعد فرصة جيدة لبعض اللاعبين للظهور، وتعويض غياب الإصابات. 

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