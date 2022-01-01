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«كبير في السن».. مبرر أجيري لخروج «فتحي» من قائمة المنتخب

منذ 19 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
«كبير في السن».. مبرر أجيري لخروج «فتحي» من قائمة المنتخب

أحمد فتحي

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قال المكسيكي أجيرى المدير الفني للمنتخب الوطني، إن ما ينطبق على عبدالله السعيد، انطبق على أحمد فتحى لاعب الأهلى الذى تم استبعاده من مباراة النيجر الأخيرة بالجولة الثانية للتصفيات، التى انتهت بفوز الفراعنة بسداسية نظيفة.

وشدد الخواجة المكسيكى على رغبته فى تنفيذ سياسة النزول بأعمار لاعبى المنتخب، نظراً لأنه يفكر فى تكوين قوام للفراعنة يكون قادراً على المشاركة فى كأس العالم بقطر 2022.

مشدداً على أن السعيد، يبلغ من العمر 34 عاماً وهى سن كبيرة، وستصل سنه عام 2022 إلى 38 عاماً، وهو رقم كبير لا يتناسب مع سياسة الجهاز الفنى، بالرغبة فى انخفاض معدل أعمار لاعبى المنتخب.

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