مدرب حوريا: جئنا لخطف بطاقة التأهل من القاهرة

تحدث الفرنسي فيكتور زفونكا ، المدير الفني لفريق حوريا كوناكري الغيني، تحدث عن مباراة فريقه أمام الأهلي غدًا، قائلاً: “جئنا إلى مصر مبكرًا، وتحديدًا منذ يوم الثلاثاء الماضي، للتجهيز والتركيز في المباراة، ولدينا هدف واضح وهو التأهل من القاهرة”.

ويسعى الأهلي للفوز بأي نتيجة، لضمان الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، خاصة بعدما انتهت مباراة الذهاب في كوناكري بالتعادل السلبي.

وأضاف فيكتور زفونكا: “ليس لدينا مفاجأة نجهزها للأهلي سوى القتال في الملعب من أجل التأهل للدور قبل النهائي. وأتمنى التوفيق للاعبي حوريا لتحقيق الفوز والصعود على حساب عملاق القارة الإفريقية”.

وأكّد: "المباراة الأولى التي يخوضونها في الساعة التاسعة مساءً في هذه البطولة، وهذا يحتاج لاستعدادات خاصة، وهو ما قمنا بها خلال الأيام الماضية".

وأضاف أنه فضّل التمرين في ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، لأنه يجد معاملة جيدة من مسئولي الأهلي، وكذلك لتوفير وقت ومجهود لاعبيه.

وأوضح أن نتيجة مباراة الذهاب والتعادل السلبي كان أمرًا سيئًا بالنسبة له، ولكنه سيلعب غدًا للتسجيل في مرمى الأهلي.

وأتمّ: “الأهلي فريق كبير جدًا، ولكننا استعددنا له بشكل مميز لتحقيق المكسب، وشاهدنا فيديوهات كثيرة، ومن الممكن أن تصل المباراة بنا مع الأهلي إلى ركلات الجزاء”.

ويلتقي الأهلي وحوريا، في التاسعة مساء غدٍ، السبت، على ملعب السلام، في إياب دور الثمانية من دوري إبطال إفريقيا.