التشكيل المتوقع للأهلي أمام حوريا الغيني غدًا

يخوض النادي الأهلي مباراة هامة غدًا السبت، أمام حوريا الغيني، في إياب دور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلى كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، ساليف كوليبالى، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، إسلام محارب، مؤمن زكريا (صلاح محسن)

الهجوم: وليد أزارو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، على استاد السلام، وتنقل عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، على أن يكون أحمد الطيب معلقًا على المباراة.