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التشكيل المتوقع للأهلي أمام حوريا الغيني غدًا

اليوم PM 10:25
كتب: علي سمير وحسين غريب
التشكيل المتوقع للأهلي أمام حوريا الغيني غدًا

الأهلي وحوريا"لقاء الذهاب"

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يخوض النادي الأهلي مباراة هامة غدًا السبت، أمام حوريا الغيني، في إياب دور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلى كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، ساليف كوليبالى، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، إسلام محارب، مؤمن زكريا (صلاح محسن)

الهجوم: وليد أزارو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، على استاد السلام، وتنقل عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، على أن يكون أحمد الطيب معلقًا على المباراة.

 

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