22 سبتمبر.. تعرف على أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

أحدث الأخبار
الأهلي وحوريا كوناكري
تقام اليوم السبت، الموافق الثاني والعشرون من سبتمبر، العديد من المباريات حيث يستضيف الأهلي نظيره حوريا كوناكري الغيني في إياب دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية.
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي *حوريا كوناكري الساعة 9 بي إن سبورت1
الدوري الإنجليزي
ليفربول * ساوثهامبتون الساعة 4 بي إن سبورت 2.
كارديف سيتي *مانشستر سيتي الساعة 4 بي إن سبورت 1.
مانشستر يونايتد*وولفرهامبتون الساعة 4 بي إن سبورت 4.
الدوري الإسباني:
ريال مدريد*إسبانيول 8:45 بي إن سبورت 3.
الدوري الإيطالي:
سامبدوريا*إنتر ميلان 8:45 بي إن سبورت 4.
الدوري الألماني
شالكة*بايرن ميونيخ 6:30 بي إن سبورت 5.
الدوري المصري
بتروجت*الجونة 3:30 أون سبورت.
الإسماعيلي*سموحة 6:00 أون سبورت.
ليستر سيتي
-
:
-
04:00 PMالدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
ليفربول
-
:
-
04:00 PMالدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون
مانشستر يونايتد
-
:
-
04:00 PMالدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون
كارديف
-
:
-
04:00 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
برايتون
-
:
-
06:30 PMالدوري الإنجليزي
توتنهام
خيتافي
-
:
-
06:30 PMالدوري الأسباني
أتليتكو مدريد
ريال مدريد
-
:
-
08:45 PMالدوري الأسباني
إسبانيول
تعليقات الفيسبوك