22 سبتمبر.. تعرف على أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، الموافق الثاني والعشرون من سبتمبر، العديد من المباريات حيث يستضيف الأهلي نظيره حوريا كوناكري الغيني في إياب دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية.

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي *حوريا كوناكري الساعة 9 بي إن سبورت1

الدوري الإنجليزي

ليفربول * ساوثهامبتون الساعة 4 بي إن سبورت 2.

كارديف سيتي *مانشستر سيتي الساعة 4 بي إن سبورت 1.

مانشستر يونايتد*وولفرهامبتون الساعة 4 بي إن سبورت 4.

الدوري الإسباني:

ريال مدريد*إسبانيول 8:45 بي إن سبورت 3.

الدوري الإيطالي:

سامبدوريا*إنتر ميلان 8:45 بي إن سبورت 4.

الدوري الألماني

شالكة*بايرن ميونيخ 6:30 بي إن سبورت 5.

الدوري المصري

بتروجت*الجونة 3:30 أون سبورت.

الإسماعيلي*سموحة 6:00 أون سبورت.