لقطة اليوم| تحذير ثلاثي شديد اللهجة للأهلي قبل مواجهة حوريا  

غادرت 3 فرق اليوم دوري أبطال أفريقيا في مواجهات إياب ربع نهائي البطولة الأهم والأغلى للأندية في القارة السمراء وهم مازيمبي الكونغولي والنجم الساحلي التونسي والوداد المغربي.

المفارقة أن الثلاث فرق خرجت من البطولة رغم صعودها كأول في مجموعاتها فضلا عن خوضها لقاء العودة على أرضها ووسط جماهيرها، في الوقت الذي صعدت فيه الفرق التي حلت في الترتيب الثاني وخاضت لقاء الإياب خارج أرضها وهم كالتالي سطيف الجزائري والترجي التونسي وأول أغسطس الأنجولي.

الأهلي وعلى نفس الشاكلة يخوض لقاء الغد أمام حوريا الغيني بعدما صعد كأول مجموعته ويلعب الإياب على أرضه، فهل يحذر نجوم الأحمر من نفس المصير أم يكون لحوريا رأي آخر؟

يذكر أن الأهلي في حال عبر حوريا سيلاقي سطيف الجزائري في نصف النهائي، بينما يلتقي في نفس الدور الترجي وأول أغسطس.