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«جوزيه» يتحدث عن الأهلي «الاستثنائي» في القارة.. والفارق بين صلاح وترزيجيه وصبحي

اليوم AM 12:12
كتب: أحمد موسى
«جوزيه» يتحدث عن الأهلي «الاستثنائي» في القارة.. والفارق بين صلاح وترزيجيه وصبحي

مانويل جوزيه

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أكد مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري لفريق الأهلي أن المارد الأحمر ليس له منافس في القارة الأفريقية.

وقال جوزيه في تصريحاته لبرنامج "الماتش":"عملت كثيراً في القارة السمراء وبدون غرور لم أجد فريقا في إفريقيا في حجم وشعبية النادي الأهلي وبطولاته، فهو نادي يلعب على الفوز بالبطولات في كل الأوقات".

وعن رأيه في محمد صلاح، أجاب جوزيه:"طلبت التعاقد مع محمد صلاح حينما كنت مدرب للأهلي، وبالفعل مضى اللاعب للقلعة الحمراء ولكن قرار اتحاد الكرة بعد الهبوط أدى إلى غلق رئيس المقاولون ملف بيع اللاعب لنا".

وعن الفارق بينه وبين تريزيجيه ورمضان صبحي، قال جوزيه:"محمد صلاح عنده استعداد ذهني مش موجود عند رمضان صبحي وتريزيجيه، ولذلك جناح لليفربول ينافس على الأفضل في العالم".

 

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