وفاة «عادل هيكل» حارس الأهلي الأسبق

توفي منذ قليل حارس النادي الأهلي الأسبق خلال فترة الخمسينات عادل هيكل عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

وكان نجم المنتخب المصري، والزمالك الأسبق، أحمد حسام «ميدو» قد نعى منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عادل هيكل.

وعلق «ميدو» عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «البقاء لله في وفاة الكابتن عادل هيكل..رحيل رجل أخر من العظماء الذين لن يعوضوا أبدًا.. الله يرحمه».