الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بث مباشر| شاهد مواجهة الأهلي وحوريا كوناكري

علي ماهر يكشف عن نصائحه للاعبين بين شوطي مباراة الإسماعيلي

«مودريتش» يفتح الملف.. أزمة الضرائب.. صراع مستمر بين «السلطات الإسبانية» و«نجوم الكرة»

مؤمن ونيدفيد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام حوريا

وفاة «عادل هيكل» حارس الأهلي الأسبق

منذ 48 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
وفاة «عادل هيكل» حارس الأهلي الأسبق

عادل هيكل

أخبار متعلقة

توفي منذ قليل حارس النادي الأهلي الأسبق خلال فترة الخمسينات عادل هيكل عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

وكان نجم المنتخب المصري، والزمالك الأسبق، أحمد حسام «ميدو» قد نعى منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عادل هيكل.

وعلق «ميدو» عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «البقاء لله في وفاة الكابتن عادل هيكل..رحيل رجل أخر من العظماء الذين لن يعوضوا أبدًا.. الله يرحمه».

أخبار قد تعجبك

كواليس حرمان «السعيد وأوباما وصبحي» من قائمة المنتخب

استطلاع رأى

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • إسبانيول

    إسبانيول

  • الأهلي

    الأهلي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • حوريا الغيني

    حوريا الغيني

  • الجونة

    الجونة

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري المصري
  • بتروجيت

    بتروجيت

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • 3

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • هيديرسفيلد تاون

    هيديرسفيلد تاون

  • ليفربول

    ليفربول

  • 3

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ساوثهامبتون

    ساوثهامبتون

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 1

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • وولفرهامبتون

    وولفرهامبتون

  • كارديف

    كارديف

  • 0

    :

    5

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 1

    :

    3

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • سموحة

    سموحة

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    2

    06:30 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • برايتون

    برايتون

  • 0

    :

    2

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

الأكثر قراءة

بالفيديو| «صلاح» يعيد هيبة ليفربول أمام «القديسين».. 3 أهداف في 180 دقيقة

مرتضى للخطيب: "رجعوا الفلوس اللي عليكم"

اتحاد الكرة: "«الأهلي» سيشارك في السوبر المصري السعودي أمام «الهلال»
تصاعد أزمة السوبر المصري السعودي بين "الجبلاية" والأهلي