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وليد أزارو يقود هجوم الأهلي أمام حوريا الغيني

منذ 37 دقيقة
كتب: حسين غريب
وليد أزارو يقود هجوم الأهلي أمام حوريا الغيني

وليد أزارو

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه حوريا الغيني في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور - هشام محمد - إسلام محارب - وليد سليمان - وحمودي.

خط الهجوم : وليد أزارو.

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