وليد أزارو يقود هجوم الأهلي أمام حوريا الغيني

منذ 37 دقيقة

منذ 37 دقيقة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه حوريا الغيني في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور - هشام محمد - إسلام محارب - وليد سليمان - وحمودي.

خط الهجوم : وليد أزارو.