10 دقائق| الأهلي يضيع هدفًا.. والجماهير تشعل المدرجات.. وحمودي يثير أزمة

مرت 10 دقائق من زمن المباراة التي تجمع حاليًا فريقي الأهلي، وحوريا كوناكري الغيني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

قبل بداية المباراة وقف كلا الفريقين حدادًا على وفاة حارس مرمى الأهلي الأسبق عادل هيكل.

بدأت المباراة تحت حناجر، وأصوات تشجيع ما يقرب من 26 ألف متفرج من جماهير الأهلي، والتي حضرت بمدرجات ملعب «السلام».

تمكن لاعبي الفريق الأهلاوي من السيطرة على المباراة منذ الدقيقة الأولى، فيما بادل الفريق الغيني الفريق المصري الهجمات، لكن على استحياء.

وفي الدقيقة السابعة سدد لاعب فريق كوناكري «حامد» رأسية قوية من داخل منطقة جزاء الأحمر، لكن الشناوي أمسك بكرته.

وفي الدقيقة الثامنة كاد وليد سليمان أن يحرز أول أهداف فريقه من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع الفريق الغيني تصدى لكرته.

وفي الدقيقة التاسعة أوقف حكم المباراة بكاري جاساما اللقاء، بعد دخول أحمد حمودي في مشادة مع أحد لاعبي الفريق الغيني.