بالفيديو| «سليمان» يتقدم للأهلي في مرمى «حوريا»

نجح فريق الأهلي في إحراز الهدف الأول أمام حرويا الغيني، خلال المباراة، التي تقام بينهما الأن في الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 32 عن طريق وليد سليمان، بعد تمريرة من أحمد حمودي، ليسددها «سليمان» في المرمى، على يمين الحارس.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد تعادل سلبيًا مع نظيره حوريا كوناكري الغيني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج للفوز بأي نتيجة في المباراة، التي تقام حاليًا للتأهل إلى الدور قبل النهائي.