الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بعد هدفه في «حوريا».. شاهد بالفيديو.. سجل «الحاوي» التهديفي بـ «أبطال أفريقيا»

المصري ينعي نجم الأهلي الراحل «عادل هيكل»

منتخب «ناشئو اليد» بطلًا لأفريقيا على حساب تونس

وليد سليمان يُصافح «ليندمان» عقب هدفه في «حوريا»

بالفيديو| «وليد سليمان» يضع «الأهلي» في المقدمة أمام «حوريا» في الشوط الأول

منذ 18 دقيقة
كتب: حسين غريب
بالفيديو| «وليد سليمان» يضع «الأهلي» في المقدمة أمام «حوريا» في الشوط الأول

وليد سليمان

أخبار متعلقة

انتهى الشوط الأول من زمن المباراة التي تجمع حاليًا فريقي الأهلي، وحوريا كوناكري الغيني، في إطار إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف.

قبل بداية المباراة وقف كلا الفريقين حدادًا على وفاة حارس مرمى الأهلي الأسبق عادل هيكل.

بدأت المباراة تحت حناجر، وأصوات تشجيع ما يقرب من 26 ألف متفرج من جماهير الأهلي، والتي حضرت بمدرجات ملعب «السلام».

تمكن لاعبي الفريق الأهلاوي من السيطرة على المباراة منذ الدقيقة الأولى، فيما بادل الفريق الغيني الفريق المصري الهجمات، لكن على استحياء.

وفي الدقيقة السابعة سدد لاعب فريق كوناكري «حامد» رأسية قوية من داخل منطقة جزاء الأحمر، لكن الشناوي أمسك بكرته.

وفي الدقيقة الثامنة كاد وليد سليمان أن يحرز أول أهداف فريقه من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع الفريق الغيني تصدى لكرته.

وفي الدقيقة التاسعة أوقف حكم المباراة «بكاري جاساما» اللقاء، بعد دخول أحمد حمودي في مشادة مع أحد لاعبي الفريق الغيني.

تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان، وذلك بعد مرور 10 دقائق كاملة من زمن اللقاء، لكن دون فرص خطيرة من الجانبين.

وتمكن لاعبي الفريق الغيني من السيطرة على المباراة، بعد مرور ما يقرب من 15 دقيقة، وبدا فريق «حوريا كوناكري» الأخطر على مرمى محمد الشناوي، فيما استمرت محاولات الفريق الأحمر من أجل إدراك هدف مبكر، لكن دون أي جدوى، ودون أي تغيير يذكر في نتيجة المباراة.

وفي الدقيقة 29 سد أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر كرة رأسية من داخل منطقة جزاء الفريق الغيني، لكن كرته مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 32 نجح الأهلي في إحراز أول أهدافه في شباك حوريا كوناكري عن طريق وليد سليمان، والذي استلم تمريرة رائعة من الجانب الأيمن من زميله أحمد حمودي داخل منطقة جزاء الفريق الخصم، ليسددها بعد ذلك في شباك حوريا الغيني.

وفي الدقيقة 41 سدد لاعب وسط فريق حوريا كوناكري «عبد الله كامارا» تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء الأهلي، لكن كرته مرت عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

   

أخبار قد تعجبك

كواليس حرمان «السعيد وأوباما وصبحي» من قائمة المنتخب

استطلاع رأى

  • الجونة

    الجونة

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري المصري
  • بتروجيت

    بتروجيت

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • 3

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • هيديرسفيلد تاون

    هيديرسفيلد تاون

  • ليفربول

    ليفربول

  • 3

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ساوثهامبتون

    ساوثهامبتون

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 1

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • وولفرهامبتون

    وولفرهامبتون

  • كارديف

    كارديف

  • 0

    :

    5

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 1

    :

    3

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • سموحة

    سموحة

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    2

    06:30 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • برايتون

    برايتون

  • 0

    :

    2

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 1

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • إسبانيول

    إسبانيول

  • الأهلي

    الأهلي

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • حوريا الغيني

    حوريا الغيني

الأكثر قراءة

بالفيديو| «صلاح» يعيد هيبة ليفربول أمام «القديسين».. 3 أهداف في 180 دقيقة

مرتضى للخطيب: "رجعوا الفلوس اللي عليكم"

اتحاد الكرة: "«الأهلي» سيشارك في السوبر المصري السعودي أمام «الهلال»
تصاعد أزمة السوبر المصري السعودي بين "الجبلاية" والأهلي