بالفيديو| «وليد سليمان» يضع «الأهلي» في المقدمة أمام «حوريا» في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من زمن المباراة التي تجمع حاليًا فريقي الأهلي، وحوريا كوناكري الغيني، في إطار إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف.

قبل بداية المباراة وقف كلا الفريقين حدادًا على وفاة حارس مرمى الأهلي الأسبق عادل هيكل.

بدأت المباراة تحت حناجر، وأصوات تشجيع ما يقرب من 26 ألف متفرج من جماهير الأهلي، والتي حضرت بمدرجات ملعب «السلام».

تمكن لاعبي الفريق الأهلاوي من السيطرة على المباراة منذ الدقيقة الأولى، فيما بادل الفريق الغيني الفريق المصري الهجمات، لكن على استحياء.

وفي الدقيقة السابعة سدد لاعب فريق كوناكري «حامد» رأسية قوية من داخل منطقة جزاء الأحمر، لكن الشناوي أمسك بكرته.

وفي الدقيقة الثامنة كاد وليد سليمان أن يحرز أول أهداف فريقه من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع الفريق الغيني تصدى لكرته.

وفي الدقيقة التاسعة أوقف حكم المباراة «بكاري جاساما» اللقاء، بعد دخول أحمد حمودي في مشادة مع أحد لاعبي الفريق الغيني.

تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان، وذلك بعد مرور 10 دقائق كاملة من زمن اللقاء، لكن دون فرص خطيرة من الجانبين.

وتمكن لاعبي الفريق الغيني من السيطرة على المباراة، بعد مرور ما يقرب من 15 دقيقة، وبدا فريق «حوريا كوناكري» الأخطر على مرمى محمد الشناوي، فيما استمرت محاولات الفريق الأحمر من أجل إدراك هدف مبكر، لكن دون أي جدوى، ودون أي تغيير يذكر في نتيجة المباراة.

وفي الدقيقة 29 سد أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر كرة رأسية من داخل منطقة جزاء الفريق الغيني، لكن كرته مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 32 نجح الأهلي في إحراز أول أهدافه في شباك حوريا كوناكري عن طريق وليد سليمان، والذي استلم تمريرة رائعة من الجانب الأيمن من زميله أحمد حمودي داخل منطقة جزاء الفريق الخصم، ليسددها بعد ذلك في شباك حوريا الغيني.

وفي الدقيقة 41 سدد لاعب وسط فريق حوريا كوناكري «عبد الله كامارا» تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء الأهلي، لكن كرته مرت عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.