بالفيديو| «صلاح محسن» يُحرز ثالث أهداف الأهلي في مرمى «حوريا»

نجح فريق النادي الأهلي في إضافة ثالث أهدافه في شباك حوريا كوناكري الغيني، في المباراة، التي تجمع الفريقين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أحرز صلاح محسن هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 69 من زمن المباراة من تسديدة صاروخية من داخل منطقة جزاء حوريا الغيني من الجانب الأيمن.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد تعادل سلبيًا مع نظيره حوريا كوناكري الغيني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.