بالفيديو| «فتحي» يُحرز «الرابع» للأهلي في مرمى «حوريا»

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أحمد فتحي
نجح النادي الأهلي في إحراز الهدف الرابع، بمرمى حوريا الغيني، خلال المباراة، التي تقام بينها الأن، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
جاء الهدف في الدقيقة 92، عن طريق المدافع أحمد فتحي، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد مراوغته لمدافع الفريق الغيني.
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