عاجل| مجلس الإسماعيلي يوافق على رحيل "مضوي"

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خير الدين مضوي
تقدم الجزائري خير الدين مضوي، باعتذار عن استكمال مهمته مع الإسماعيلي، ووافق مجلس الدراويش على قبول اعتذار المدير الفني الجزائري.
وكانت إدارة النادي قد اتفقت على الإطاحة بمضوي، عقب مواجهة الكويت الكويتي في لقاء العودة بدور الـ32 للبطولة العربية، ولكن علم المدير الفني الجزائري بذلك الأمر وقام بتقديم استقالته.
ولقى الدروايش هزيمتين ثقلتين من طلائع الجيش وسموحة بآخر جولتين بالدوري، دفعت المدير الفني للإسماعيلي لتقديم استقالته.
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