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بيراميدز يطلب حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك

منذ 56 دقيقة
كتب: علي سمير
بيراميدز يطلب حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك

أحمد حسن ولاعبي بيراميدز

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أكد أحمد حسن المشرف العام والمتحدث الرسمي لفريق بيراميدز، أنهم خاطبوا اتحاد الكرة بشكل رسمي، لاستقدام حكام أجانب لمباراة الفريق أمام الزمالك، والمقرر اقامتها الثاني من أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

وقال «العميد»، «خاطبنا اتحاد الكرة ولجنة الحكام، من أجل استقدام حكام أجانب لمباراتنا المقبلة أمام الزمالك، ولم نحدد مصير المباريات المقبلة في استقدام حكام أجانب».

ويحتل بيراميدز، صدارة جدول ترتيب أندية الدوري، برصيد 15 نقطة من 7 مباريات خاضهما، علمًا بأنه تم تأجيل مباراته أمام الأهلي في الجولة الثامنة، بسبب ارتباط الأخير بمشاركاته في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

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