بالفيديو| «مرتضى منصور» ينفعل على جماهير «الزمالك» خلال لقاء «المقاولون »

انفعل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على جماهير الزمالك، المتواجدة في مدرجات ملعب بترو سبورت، خلال مباراة المقاولون العرب.

كما هاجمت جماهير الزمالك كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عقب نهاية الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل الإيجابي أمام المقاولون قائلين: «ماتفوق يا عم جروس هو إحنا ناقصين».

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب بترو سبورت، في إطار الجولة 8 من منافسات الدوري المصري.

وتحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 5، ليتمكن محمود علاء من إحراز الهدف الأول للفارس الأبيض، ليصل مدافع الفريق الأبيض لهدفه السادس في الدوري معتليًا صدارة الهدافين في الدوري العام.

وأدرك إسلام فؤاد هدف التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.