«أوباما» يُسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك «المقاولون العرب»

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني للزمالك في شباك المقاولون العرب بالدقيقة 85 خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب بترو سبورت، في إطار الجولة 8 من منافسات الدوري المصري.

ومرر عمر السعيد تمريرة متقنة برأسه لـ «أوباما»، ليسددها الأخير في شباك حسن شاهين، محرزًا الهدف الثاني للقلعة البيضاء.