«أوباما» يُسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك «المقاولون العرب»

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أوباما
سجل يوسف أوباما الهدف الثاني للزمالك في شباك المقاولون العرب بالدقيقة 85 خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب بترو سبورت، في إطار الجولة 8 من منافسات الدوري المصري.
ومرر عمر السعيد تمريرة متقنة برأسه لـ «أوباما»، ليسددها الأخير في شباك حسن شاهين، محرزًا الهدف الثاني للقلعة البيضاء.
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