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بالفيديو| الزمالك يُسقط المقاولون العرب.. ويتصدر الدوري

أمس PM 11:01
كتب: محمود فؤاد
بالفيديو| الزمالك يُسقط المقاولون العرب.. ويتصدر الدوري

الزمالك والمقاولون العرب

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تغلب الزمالك على ضيفه المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة، التي جمعتهما بالجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري، على ملعب بترو سبورت.

وتحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 5، ليتمكن محمود علاء من إحراز الهدف الأول للفارس الأبيض، ليصل مدافع الفريق الأبيض لهدفه السادس في الدوري، معتليًا صدارة الهدافين في الدوري العام.

وأدرك إسلام فؤاد هدف التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة 31، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل يوسف أوباما الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 85 بعد صناعة مثالية من عمر السعيد، ليمنح الفارس الأبيض 3 نقاط غالية في سباق الدوري العام.

الفوز، رفع رصيد الزمالك للنقطة 17 ليرتقي لصدارة الدوري المصري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 7 في المركز الثالث عشر.

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