مرتضي منصور يهدد بعدم خوض باقي مباريات الدورى بسبب الأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه لن يلعب مبارياته المقبلة في الدوري إلا بعد لعب الأهلي مؤجلاته.

وقال مرتضى في تصريحاته لقناة أون سبورت:" مش هشارك في أي مباراة بالدوري إلا بعد لعب الأهلي مؤجلاته".

وأضاف:" تركي أل الشيخ طلب حكام أجانب، وليس لدي أي أزمة في ذلك".

وتابع:" أحداد قدم أداء جيد في الدقائق التي شارك فيها، وياريت يا جروس ربنا يهديك دايما وتسمع الكلام".

وتغلب الزمالك على ضيفه المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة، التي جمعتهما بالجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري، على ملعب بترو سبورت.